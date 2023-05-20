Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mayıs 2023 - 17:57

Güncelleme: 20 Mayıs 2023 - 17:57

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Krizlere dayanıklı yapınız bunun da üstesinden gelecektir.



