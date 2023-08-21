Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ağustos 2023 - 16:50

Güncelleme: 21 Ağustos 2023 - 16:50

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Birçok konuda aydınlanma yaşadınız. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu gördünüz. Artık önünüze bakma zamanı.