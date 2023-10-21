Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ekim 2023 - 15:56

Güncelleme: 21 Ekim 2023 - 15:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Yakınlarınızla yaşadığınız can sıkıcı olaylar kafanızda dönüp duruyor olabilir. İlişkilerinizi çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmeyi öğrenmelisiniz. Dikkatinizi dağıtacak aktivitelere yönelin.