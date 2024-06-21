Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Haziran 2024 - 15:56

Güncelleme: 21 Haziran 2024 - 15:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, bu aralar yakın çevrenizden göreceğiniz destekler motivasyonunuzu arttıracak. Kararlı ve istikrarlı tavırlarınız çevreniz tarafından fark ediliyor. Destek görmeyi hakediyorsunuz. İş ile alakalı seyahatler gündemde olabilir.