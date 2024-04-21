Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Nisan 2024 - 16:23

Güncelleme: 21 Nisan 2024 - 16:23

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor..