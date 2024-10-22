Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ekim 2024 - 16:56

Güncelleme: 22 Ekim 2024 - 16:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanabileceği bir gün. Eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları bugün tamamlayabilirsiniz. Maddi ve manevi yönden yakınlarınızdan destek görebilirsiniz.