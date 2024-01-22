Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanabileceği bir gün. Özel hayatınızla alakalı konularda şanslısınız. Ailevi konuları çok fazla takıntı yapıp içerlenmek yerine duygusal zekanızı kullanıp problemlerin kaynağına inebilirsiniz.
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