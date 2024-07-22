Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Temmuz 2024 - 16:10

Güncelleme: 22 Temmuz 2024 - 16:10

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Geçmişten kalan ailevi konuların gündeme geleceği bir gün olabilir. Duygusal hassasiyetiniz ve empati yeteneğiniz ile ilişkileri yoluna koyabilirsiniz. Değersizlik duygusuna kapılmayın, konuları mantık çerçevesinde değerlendirip çözümsel davranın.