Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Geçmişten kalan ailevi konuların gündeme geleceği bir gün olabilir. Duygusal hassasiyetiniz ve empati yeteneğiniz ile ilişkileri yoluna koyabilirsiniz. Değersizlik duygusuna kapılmayın, konuları mantık çerçevesinde değerlendirip çözümsel davranın.
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