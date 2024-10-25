Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Ekim 2024 - 16:40

Güncelleme: 25 Ekim 2024 - 16:40

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.