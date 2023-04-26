Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Nisan Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün sevgili akrepler. Hayatınızda bir ayıklama sürecinden geçiyorsunuz. Alışkanlıklarınızı bırakmakta zorlansanız da bir süre sonra bunun iyi geldiğini göreceksiniz. Kendinizle mücadele etmeyi bırakın.
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