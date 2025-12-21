Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Özdeğer ve yeterlilik temaları hassas. Maddi ya da somut başarılar üzerinden kendini tanımlama eğilimi artabilir. “Ben ne kadar değerliyim?” sorusu içten içe çalışıyor. Kendini sadece sonuçlarla ölçmemek önemli.