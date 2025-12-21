Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

21.12.2025 15:51:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Özdeğer ve yeterlilik temaları hassas. Maddi ya da somut başarılar üzerinden kendini tanımlama eğilimi artabilir. “Ben ne kadar değerliyim?” sorusu içten içe çalışıyor. Kendini sadece sonuçlarla ölçmemek önemli.