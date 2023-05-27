Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Değer gördüğünüzü hissettiğiniz bir gün. İnsanların ilgisini çekiyor ve güçlü hissediyorsunuz. Gelecek planlarınızı düşündükçe motivasyonunuz artıyor. Adım atmadan önce iç sesinizi dinleyin. Güvendiğiniz kişilerle birlikte hareket edin, fikir alışverişi yapın.
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