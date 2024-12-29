Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Aralık 2024 - 17:00

Güncelleme: 29 Aralık 2024 - 17:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, bu aralar yakın çevrenizden göreceğiniz destekler motivasyonunuzu arttıracak. Kararlı ve istikrarlı tavırlarınız çevreniz tarafından fark ediliyor. Destek görmeyi hak ediyorsunuz. İş ile alakalı seyahatler gündemde olabilir.