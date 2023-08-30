Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Yardımsever, verici ve içten kişiliğiniz kötü niyetli kişiler tarafından yanlış değerlendirilse de siz bildiğinizden şaşmayın sevgili akrepler. Yolunuza çıkan her engeli aştığınız gibi bunu da aşarsınız. Artık olgunlaştınız. Bugün özel hayatınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir.
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