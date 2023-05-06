Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde parasal konular var sevgili akrepler. Yeni fikirler geliştirebilir, ekonomik anlamda geleceğinize yatırım yapabileceğiniz yeni kararlar alabilirsiniz. Önemli bir sağlık sorununuz varsa kontrollerinizi mutlaka yaptırın.
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