Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediğiniz her gün zarardasınız. Yaşam kaliteniz için vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey olmuyorsa olmuyordur, biraz rahat bırakın.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- Erdoğan gitsin partisi
- Ünlü müzisyen kansere yakalandığını duyurdu
- Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
- Gündem oldu: AKP'li belediye başkanını kimse anlamadı!
- Sosyal medyadan küfür kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!