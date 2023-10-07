Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Son zamanlarda aşırı hırslı ve vazgeçmeyen tavrınız ruhsal anlamda size zarar vermeye başlamış olabilir. Daha iyi bir yaşam için öncelikle daha sakin ve gerçekçi olmalısınız. Farklı bir yol deneyin. Hırslı değil kararlı olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail'de ölü ve yaralı sayısı arttı
- Emekliye kötü haber...
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- 'AKP'yi tasfiye etmenin ilk adımı'
- Yaşar Okuyan, Adnan Oktar'dan ne istedi?
- Atatürk'ü anmayan Diyanet'e sert gönderme!
- Haziran ayında yaşanan skandal taciz!
- Pollyanna değil, Erdoğan söylüyor
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları