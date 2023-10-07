Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Ekim 2023 - 17:34

Güncelleme: 07 Ekim 2023 - 17:34

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Son zamanlarda aşırı hırslı ve vazgeçmeyen tavrınız ruhsal anlamda size zarar vermeye başlamış olabilir. Daha iyi bir yaşam için öncelikle daha sakin ve gerçekçi olmalısınız. Farklı bir yol deneyin. Hırslı değil kararlı olun.