Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Mayıs 2025 - 16:06

Güncelleme: 07 Mayıs 2025 - 16:06

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediğiniz her gün zarardasınız. Yaşam kaliteniz için vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey olmuyorsa olmuyordur, biraz rahat bırakın.