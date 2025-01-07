Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinde yaşanabilecek gerginlikler kendini kötü hissetmene sebep olabilir. Güven duygunun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsin. Krizlere dayanıklı yapın bunun da üstesinden gelecektir. Hayatından çıkması gereken enerjileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmamalısın.
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