Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor.
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