Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sosyal çevrenizle birlikte hareket etmek güvende hissetmenize sebep oluyor. Bugün detaylı bir şekilde düşünerek gelecek planları yapabilir, kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. İşbirliği yapmayı küçümsemeyin. İç sesinizi dinleyin. Sezgilerinizin peşinden gidin.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- Bağımsız milletvekilinin parti kararı belli oldu
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi!
- Metin Yıldız'dan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı