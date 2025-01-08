Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ocak 2025 - 15:48

Güncelleme: 08 Ocak 2025 - 15:48

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrep, bugün güven duygunun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsin. İlişkilerinde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Biraz esnek olmalısın. Seni gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısın fakat öncelikle sorunları kendi iç dünyanda kendi kendine büyütmediğine emin olmalısın.