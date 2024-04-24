Yayınlanma: 24.04.2024 - 22:18

Güncelleme: 24.04.2024 - 22:18

Astrolojide dolunaylar, genellikle duygusal yoğunluğun ve enerjinin yüksek olduğu zamanlar olarak kabul edilir. Dolunaylar, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geldiği ve Ay'ın tamamen aydınlandığı zamanlardır. Peki, Akrep Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler?

AKREP DOLUNAYI NEDİR?

Akrep dolunayı, Güneş'in Koç burcunda ve Ay'ın Akrep burcunda olduğu zaman gerçekleşen bir gök olayıdır.

AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN?

Akrep dolunayı 24 Nisan 01:42'de Akrep burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek. İstanbul'a göre açılan haritada 8. ev alanında gerçekleşiyor. Bu durum, vergiler, borçlar ve ödemelerle ilgili bir evdir. Bu dolunayla birlikte vergilerle ilgili artış ve yeni vergilerin olması söz konusudur. Akrep dolunayı sebebiyle borçlanmalar da artacaktır.