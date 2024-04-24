Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Akrep Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler?
Akrep Dolunayı'nın ne zaman gerçekleşeceği ve hangi etkileri olacağı merak konusu oldu. Peki, Akrep Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler?
Astrolojide dolunaylar, genellikle duygusal yoğunluğun ve enerjinin yüksek olduğu zamanlar olarak kabul edilir. Dolunaylar, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geldiği ve Ay'ın tamamen aydınlandığı zamanlardır. Peki, Akrep Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler?
AKREP DOLUNAYI NEDİR?
Akrep dolunayı, Güneş'in Koç burcunda ve Ay'ın Akrep burcunda olduğu zaman gerçekleşen bir gök olayıdır.
AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN?
Akrep dolunayı 24 Nisan 01:42'de Akrep burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek. İstanbul'a göre açılan haritada 8. ev alanında gerçekleşiyor. Bu durum, vergiler, borçlar ve ödemelerle ilgili bir evdir. Bu dolunayla birlikte vergilerle ilgili artış ve yeni vergilerin olması söz konusudur. Akrep dolunayı sebebiyle borçlanmalar da artacaktır.
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