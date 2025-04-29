Arkadaşlarının terapisti gibi davranan 4 burç: Bu burçlar her durumda sevdiklerine yol göstermeye çalışıyor...

Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:06

Güncelleme: 29.04.2025 - 15:06

Astrolojiye göre bazı burçlar kendi problemleriyle baş etmeye çalışırken bile çevresindekilerin dertlerine çözüm bulmaya, onların duygularını anlamaya ve her zaman bir omuz olmaya hazırdır. Empati yetenekleri, sezgileri ve duygusal zekâları sayesinde adeta arkadaş grubunun "gönüllü terapisti" olurlar. Peki, her durumda sevdiklerine yol göstermeye çalışan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, arkadaşlarının terapisti gibi davranan 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Duyguların burcu Yengeç, birinin üzüldüğünü fark ettiği anda tüm enerjisini o kişiyi iyileştirmeye adar. Arkadaşının ne söylediğini değil, ne hissettiğini duyar. Sessiz bir "iyiyim" karşısında bile derinlerde bir kırıklık sezer ve harekete geçer. Sarılmaları, sıcak sözleri ve koşulsuz desteğiyle herkesin sığınağı olur.

2. BALIK BURCU

Sezgileriyle ünlü Balık burcu, karşısındakini kelimelere gerek kalmadan anlayabilir. Empatisi o kadar güçlüdür ki, çoğu zaman bir arkadaşının yaşadığı sorunu kendi yaşıyormuş gibi hisseder. Onu dinlerken yargılanmayacağınızı bilirsiniz, çünkü o hep kalbiyle yaklaşır. Sizi şefkatle sarar, hem ruha hem zihne iyi gelir.

3. BAŞAK BURCU

Başaklar duygusal değilmiş gibi görünse de, en sağlam terapist enerjisi onlardadır. Çünkü onların desteği yapıcıdır, yol göstericidir ve mantıklıdır. Sorununuzu anlatırsınız, analiz ederler. Sizi asla boş vaatlerle oyalamazlar, çözüm üretirler. Mantıklı yaklaşımıyla güven verir, fark ettirmeden yolunuzu aydınlatır.

4. TERAZİ BURCU

Teraziler herkesin dengesini kurmak için kendini parçalayan burçlardır. Bir arkadaş grubunda huzur bozulduysa, en çok rahatsız olan kişi genelde Terazi olur. Hem karşı tarafı hem sizi anlamaya çalışır, ortayı bulmaya çabalar. Onlarla konuşmak, içsel dengeyi hatırlatır; çünkü tarafsızlıkları iyileştiricidir.