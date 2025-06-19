Aşık olunca gözü hiçbir şey görmeyen 4 kadın burcu: Bu burçlar sevince dünya duruyor

Aşk bazıları için sadece bir duygu değil, hayatın merkezi. Astrolojide bazı burçlar vardır ki aşka kapıldığında ne mantık ne de çevre etkili olur; sadece kalplerinin sesini dinlerler. Bu burç kadınları âşık olduğunda adeta başka birine dönüşür, ilişkilerini kutsal bir bağlılık gibi görür.

BALIK BURCU

Hayal gücü yüksek, duygusal ve sezgisel yapısıyla Balık kadını aşık olduğunda gerçeklik algısını yitirebilir. Partnerini kusursuzlaştırma eğilimindedir, onun için sınırlarını zorlar ve çoğu zaman duygusal olarak kendini ihmal eder. Sevdiği kişiyle arasındaki bağ onun için kutsaldır, bu yüzden uyarılara kulak asmaz. Fedakarlığı abarttığında ise kırılganlığı daha da derinleşir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç kadını için aşk, yuva kurma arzusuyla birleşir. Sevgilisini sadece partneri değil, aynı zamanda hayatının temel direği olarak görür. Onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyar, çoğu zaman sevdiği kişiyle bir bütün olmaya çalışır. Aşkta kaybetmekten en çok korkan burçlardan biri olduğu için kontrolü elden bırakmaz.

TERAZİ BURCU

Terazi kadını aşkı dengeyle yaşamak istese de duygusal bağlılığı arttıkça taviz vermeye başlar. Uyum uğruna kendi düşüncelerinden ödün verebilir ve partnerini memnun etmek için iç sesini bastırabilir. İlişkide huzuru korumak adına sorunları görmezden gelmeye eğilimlidir. Aşık olduğunda mantıklı Terazi yerini idealist bir romantik kadına bırakır.

BAŞAK BURCU

Başak kadını ilk başta mesafeli görünse de gerçekten aşık olduğunda tüm detaylara hâkim olma güdüsüyle hareket eder. Sevgilisi için her şeyin en iyisini yapmaya çalışır, bazen onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutar. “Yetmek” ve “yetememek” arasında sıkıştığında ise içten içe kendini yıpratır. Aşkta mükemmeli ararken kendini göz ardı eder.