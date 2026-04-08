Aşık olunca kendine yabancılaşan 5 burç: Bu burçlar adeta duygularının esiri oluyor...

Aşk, insanların hayatına büyük bir enerji ve heyecan katarken bazı kişiler için kendi benliklerini zorlayıcı bir durum haline gelebilir. Özellikle aşık olduklarında duygularına öylesine kapılan bazı burçlar, kendi rutinlerini, sınırlarını ve bazen düşüncelerini bile ikinci plana atabilir. Bu burçlar, sevgi uğruna kendilerini adeta yeniden keşfeder ve bazen kendilerine yabancılaşırlar. İşte, aşık olunca kendi benliğini unutan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu aşık olduğunda duygularını kontrol etmekte zorlanır. Partnerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyabilir ve kendine ayırdığı zamanı minimuma indirir. Aşkta tamamen kendini verir ve kendi sınırlarını unutabilir. Bu durum, onu hem son derece romantik hem de bazen kendi huzurunu ihmal eden bir partner yapar.

2. BALIK BURCU

Balık burcu, aşık olduğunda gerçeklik ve hayal dünyası arasındaki çizgiyi kaybedebilir. Partneriyle ilgili hayaller kurar ve bu hayaller uğruna kendi rutinlerini ve alışkanlıklarını değiştirir. Aşkta tamamen duygularının rehberliğine girer, bu nedenle kendini zaman zaman tanıyamayabilir.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu, aşık olduğunda tutkusu ve yoğun duygularıyla tamamen partnerine odaklanır. Kendi düşüncelerini ve stratejilerini ikinci plana atabilir. Bu derin bağlılık, ilişkide büyük bir tutku yaratırken, aynı zamanda Akrep’in kendi benliğini unuttuğu hissini de doğurabilir.

4. KOÇ BURCU

Koç burcu, normalde hareketli ve bağımsızdır. Ancak aşık olduğunda kontrolünü kaybetmekten korkmaz ve partnerine uyum sağlamak için kendi rutinlerini değiştirir. Enerjisini tamamen ilişkiye yönlendirebilir, bu yüzden kendi bağımsızlığını geçici olarak kaybetmiş gibi hissedebilir.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu, aşık olduğunda uyumu korumak için kendi isteklerini geri plana atabilir. Partnerinin mutluluğu için kendi rutinlerinden ve düşüncelerinden ödün verebilir. Bu davranış, Terazi’yi son derece sevecen ve uyumlu bir partner yaparken, zaman zaman kendi kimliğini kaybettiği hissini yaratır.