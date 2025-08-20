Aşk Hayatında Sürekli Hayal Kırıklığı Yaşayan 4 Erkek Burcu: Bu burçlar çok acı çekiyor

Aşk söz konusu olduğunda herkesin beklentisi mutluluk ve huzur. Ancak astrolojiye göre bazı erkek burçları, duygusal ilişkilerde istediklerini bulmakta daha zorlanıyor. Yanlış kişiye bağlanmak, fazla fedakârlık yapmak ya da karşı tarafı fazla idealleştirmek onların en büyük sorunları arasında. İşte aşk hayatında talihsizlikleriyle bilinen erkek burçları...

BALIK ERKEĞİ

Romantik yapısıyla partnerini adeta göklere çıkarır ama karşılığında aynı ilgiyi bulamaz. Fazla hayalperest olması, gerçekleri görmesini zorlaştırır. Bu yüzden sık sık hayal kırıklığına uğrar ve kalbi kırılır.

YENGEÇ ERKEĞİ

Sadık ve güvene dayalı ilişkiler ister ama karşısına çıkan kişiler her zaman aynı ciddiyette olmayabilir. Fazla duygusal oluşu, kırılganlığını artırır. Bu yüzden çoğu zaman sevgide karşılığını bulmakta zorlanır.

TERAZİ ERKEĞİ

İlişkide denge ve uyum arar, ama bu arayış çoğu zaman zorlayıcı olur. Kararsız tavırları, aşk hayatında istikrarı yakalamasını engeller. Bu nedenle sık sık yanlış kişilere şans verip sonunda pişman olur.

YAY ERKEĞİ

Özgürlüğüne düşkün olan Yay erkeği, çoğu zaman bağlanmaktan kaçar. Bu tavır, ilişkilerinde kalıcılığı zorlaştırır. Hem kendisi hem de partneri için hayal kırıklıklarıyla dolu bir süreç yaşaması olağan hale gelir.