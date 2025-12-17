Aşk hayatında yanlış seçimlere düşen 5 burç: Bu burçların kalbi hep yanlış kişiler için çarpıyor...

Herkes hayatında en az bir kez yanlış kişiye aşık olmuştur. Fakat astrolojiye göre bazı burçlar, aşk konusunda bu hatayı daha sık tekrar eder. İdealize etmek, fazla fedakârlık yapmak, kırmızı bayrakları görmezden gelmek ya da yalnız kalma korkusu; yanlış seçimlerin en büyük nedenleri arasındadır. Peki, hangi burçların kalbi hep yanlış kişiler için çarpıyor? İşte, aşk hayatında yanlış seçimlere düşen 5 burç...

1. KOÇ BURCU

Koç burcu aşkı hızlı yaşar ve ani kararlar alır. Birini tanıma sürecini çoğu zaman atlar, kalbinin heyecanına kapılır. Bu aceleci yaklaşım, yanlış kişilere yönelmesine neden olabilir. Tutku bittiğinde ise geriye hayal kırıklığı kalır. Koç, aşkı kazanılması gereken bir mücadele gibi gördüğü için çoğu zaman doğru kişi yerine zor kişileri seçer.

2. BALIK BURCU

Balık burcu aşkı romantize etme konusunda zirvededir. Karşısındaki kişiyi olduğu gibi değil, olmak istediği hâliyle görür. İlişkinin başında görmezden geldiği hatalar zamanla büyür. “Değişir”, “Düzelir” düşüncesiyle yanlış ilişkilerde kalabilir. Balık burcu için aşk, çoğu zaman gerçeklerden çok hayaller üzerinden yaşanır.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu yalnız kalmaktan hoşlanmaz. Bu yüzden karşısına çıkan kişiyi fazla sorgulamadan ilişkiye başlayabilir. Uyum arayışı, onu yanlış kişilere razı olmaya itebilir. Karşı tarafı memnun etmek isterken kendi ihtiyaçlarını görmezden gelir ve sonunda dengesiz ilişkilerin içinde bulur kendini.

4. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal güven arar ama bu arayış bazen onu yanlış limanlara sürükler. Sevgi gördüğünü hissettiği anda bağlanır ve ilişkiyi korumak için fazlasıyla fedakârlık yapar. Karşısındaki kişinin ona uygun olup olmadığını sorgulamak yerine, duygularının yönlendirmesine izin verir. Bu da sık sık hayal kırıklığı yaşamasına neden olur.

5. ASLAN BURCU

Aslan burcu aşk hayatında ilgi ve hayranlık görmek ister. Bu ihtiyacını karşılayan kişileri, karakter uyumundan bağımsız olarak hayatına alabilir. Başlangıçta kendini özel hissettiren ilişkiler zamanla egoya dayalı bir mücadeleye dönüşebilir. Aslan, ilgi gördüğü sürece yanlış kişileri doğru sanma eğilimindedir.