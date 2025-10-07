Aşk için her şeyden vazgeçebilen 3 burç: Bu burçlar kalbinin seçtikleri için dünyaları karşısına alır

Astrolojide bazı burçlar, aşkı sadece bir duygu olarak değil, yaşamın anlamı olarak görür. Onlar için sevmek fedakârlıkla, bağlılıkla ve teslimiyetle iç içedir. Akıl değil kalp hüküm sürer; aşkın yön verdiği yolda kaybolmayı bile göze alırlar. İşte aşkın büyüsüne kapıldıklarında her şeyi göze alabilen o burçlar…

YENGEÇ BURCU

Aşk söz konusu olduğunda Yengeç burcu kadar derin hisseden çok az kişi vardır. Duygularını bastırmak yerine yaşar, sevdikleri için her türlü fedakârlığı yapar. Ailesini, evini, hatta konfor alanını geride bırakabilir çünkü onun için önemli olan kalbin bağlı olduğu kişidir. Romantik, sadık ve koruyucudur; bir kez âşık olduğunda o ilişkiye tüm kalbiyle adanır. Yengeç için aşk, yaşamın özüdür.

BALIK BURCU

Zodyak’ın en romantik burcu olan Balık, aşkın hayalini kurarken bile kendini kaptırır. Duygusal bağ kurduğu kişiyi “ruh eşi” olarak görür ve onun mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyar. Aşk uğruna şehir, ülke, hatta yaşam tarzı bile değiştirir. Onun için fedakârlık bir yük değil, sevginin doğal bir sonucudur. Balık, “aşık olunca dünyayı bile yakarım” cümlesini kalpten yaşar.

AKREP BURCU

Tutkuların burcu Akrep, sevdiğinde her şeyini ortaya koyar. Aşk onun için sıradan bir his değil, derin bir dönüşümdür. Sevdiği kişiye sonsuz bir sadakatle bağlanır; gerekirse tüm hayatını onun etrafında yeniden inşa eder. Akrep için aşk bir savaş gibidir – ya tüm kalbiyle kazanır, ya da asla yarım kalmaz. Onun sevgisi yakıcı ama unutulmazdır.