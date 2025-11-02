Aşk uğruna hayatını geri plana atan 5 burç: Bu burçlar yaşantılarını partnerlerine göre şekillendiriyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar için aşk sadece bir duygu değil, yaşamın merkezidir. Sevdiğinde kendi ihtiyaçlarını, hedeflerini hatta benliğini bile ikinci plana atabilirler. Peki, yaşantılarını partnerlerine göre şekillendiren kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşk uğruna hayatını geri plana atan 5 burç...

1. BALIK BURCU

Balık burcu için aşk, ruhsal bir birleşmedir. Sevdiğinde tüm kalbiyle bağlanır ve partnerinin mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyar. Bazen o kadar fedakâr olur ki, kendi sınırlarını fark etmez.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, partnerine adeta bir liman olur. Onun ihtiyaçlarını, duygularını, huzurunu her şeyin önüne koyar. Ancak bu bağlılık, zamanla kendi isteklerinden uzaklaşmasına neden olabilir.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu aşkı yaşarken her şeyini verir; kalbini, zamanını, hatta kimliğini. Onun için sevgi bir “birleşme” halidir; “ben” ve “sen” kalmaz, sadece “biz” olur. Ancak bu yoğunluk, bireyselliğini gölgede bırakabilir.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu sevdiğinde sorumluluk duygusuyla hareket eder. Partnerinin her ihtiyacını fark eder, her eksikliğini tamamlamak ister. Fakat bu süreçte kendi duygusal ihtiyaçlarını geri plana atabilir.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu için ilişkilerde denge ve huzur her şeydir. Tartışmadan kaçmak, partnerini memnun etmek onun önceliğidir. Fakat bu, zamanla kendi fikirlerini bastırmasına neden olabilir.