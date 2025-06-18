Aşk uğruna kendinden vazgeçen 4 burç: Bu burçlar aşık olduklarında gözleri partnerlerinden başka hiçbir şeyi görmüyor...

Aşk bazen insanın sınırlarını zorlayan, kendinden bile vazgeçtiği bir duyguya dönüşebilir. Kimileri bu yoğun duyguyu yönetirken kendini korumayı başarırken, bazı burçlar ise sevdiği kişi uğruna kendi ihtiyaçlarını, değerlerini ve önceliklerini ikinci plana atabilir. Peki, aşık olduklarında gözleri partnerlerinden başka hiçbir şeyi görmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşk uğruna kendinden vazgeçen 4 burç...





1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygularıyla hareket eden, aşka tüm kalbiyle bağlanan bir burçtur. Sevdiği kişi mutlu olsun diye kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilir. Fedakârlık onun doğasında vardır ve bu özelliği, bazen sınırlarını kaybetmesine neden olabilir. Aşk için vazgeçmekten çekinmez; yeter ki karşısındaki insanın yüzü gülsün.





2. BALIK BURCU

Romantizmin temsilcisi olan Balık burcu, ilişkilerde kendini adeta unutur. Partnerine göre şekil alabilir, onunla bütünleşebilmek adına kendi benliğinden ödün verebilir. Aşırı empatik yapısı, bazen karşısındakini kendisinden bile daha çok düşünmesine neden olur. Balık burcu için aşk, bir nevi feda etmektir.





3. BAŞAK BURCU

Dışarıdan mantıklı ve mesafeli gibi görünse de, Başak burcu sevdiği kişiye karşı oldukça özverilidir. Duygularını fazla belli etmese de karşısındaki için kendi düzeninden, alışkanlıklarından hatta hedeflerinden feragat edebilir. İlişkide dengeyi sağlamak uğruna çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını göz ardı eder.





4. BOĞA BURCU

Boğa burcu bir ilişkiye adım attığında sadık, kararlı ve sabırlı davranır. Ancak sevdiği kişiyle aralarındaki huzuru korumak adına çoğu zaman “ben” demeyi bırakabilir. Aşkı için güvenli alanını bile terk edebilir. Değer verdiği ilişkilerde kendinden ödün vererek sessizce fedakârlık yapması sık rastlanan bir durumdur.