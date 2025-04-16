Aşkı daima uçlarda yaşayan 4 burç: Bu burçlarla birlikte sınır tanımayan duyguların ortasında olabilirsiniz...

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:30

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:30

Aşk onlar için ya zirvede yaşanır ya da derin bir çöküşte. Orta yol, durağanlık, sıradanlık… Bu burçların aşk sözlüğünde yer almaz! Seviyorlarsa delice severler, vazgeçiyorlarsa bir daha dönüp bakmazlar. Duyguları en üst perdede yaşarlar ve partnerlerinden de aynı yoğunlukta karşılık beklerler. Peki, hangi burçlarla birlikte sınır tanımayan duyguların ortasında olabilirsiniz? İşte, aşkı daima uçlarda yaşayan 4 burç...

1. KOÇ BURCU

Aşkı bir meydan muharebesi gibi gören Koç, tutkulu olduğu kadar çabuk parlayan bir yapıya sahiptir. Onunla bir ilişkiniz varsa, her an adrenalini yüksek bir sahneye hazırlıklı olun. Sevdiğini korur, sahiplenir, ama sinirlendi mi de yakar geçer.

2. AKREP BURCU

Derin ve karmaşık bir duygusal dünyası olan Akrep, sevdiyse tam sever. Ama güveni sarsılırsa, intikam soğuk servis edilir. Aşkta her şeyi ya siyah ya beyaz olarak gören bu burç için gri alanlar yoktur. Ya tamamen sahip olur ya da tamamen siler.

3. BALIK BURCU

Hayalperest, duygusal ve romantik Balık, aşka neredeyse kutsal bir anlam yükler. Sevgisini şiir gibi yaşar ama karşılık bulamazsa derin bir içsel drama düşebilir. Uçlarda yaşadığı aşk, onu bazen kendinden bile uzaklaştırabilir.

4. ASLAN BURCU

İlişkilerde tutku ve hayranlık arayan Aslan, aşık olduğunda partnerini adeta hayatının merkezine alır. Ancak görmezden gelinmek ya da değer görmemek, onun için bir felakettir. Ya tam bir aşk şöleni sunar ya da buz gibi bir ilgisizlikle uzaklaşır.