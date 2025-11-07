Bazı burçlar için aşk, sadece iki kişinin birlikteliği değil; heyecan, hayal ve duygusal coşkunun kendisidir. Onlar bazen ilişkiyi değil, aşk fikrini sever. İşte, aşkı ilişkiden daha çok seven 3 burç...

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık, aşkın büyüsüne kapılmayı sever. İlişki zorlaşsa bile, iç dünyasında masal devam eder. Bu yüzden çoğu zaman partnerden çok aşk fikrine tutunur.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan, aşık olmayı muhteşem bir sahne gibi yaşar. Romantizm, ilgi görmek, büyük hissetmek… Bunlar aşkı onun için benzersiz kılar. Bazen ilişki pratikte zorlaşsa da, aşkın heyecanından kopmak istemez.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi burcu için aşk, hayatın en büyük estetik deneyimidir. Aşkın başlangıcındaki enerji, “biz” duygusu ve paylaşılan uyum ona büyülü gelir. Bazen ilişki gerçekleri bu hayale uymasa bile, aşkın kendisi onun için devam edebilir.