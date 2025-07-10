Aşkta hislerinden çok mantığına güvenen 4 burç: Bu burçlar her konuda olduğu gibi aşkta da detaylı analiz yapıyor...

Aşk, çoğumuz için duyguların peşinden gitmektir. Ama bazı burçlar vardır ki, kalpleri heyecanla çarpsa bile mantık süzgecinden geçmeden asla harekete geçmezler. Onlar için bir ilişkinin sürdürülebilir olması, duygusal değil yapısal uyumla ilgilidir. Peki, her konuda olduğu gibi aşkta da detaylı analiz yapan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşkta hislerinden çok mantığına güvenen 4 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak burcu için aşk; uyum, istikrar ve mantıklı bir düzen gerektirir. Anlık tutkulara kolay kolay kapılmaz. Partnerinin davranışlarını, alışkanlıklarını, hatta konuşma tarzını bile değerlendirir.

2. KOVA BURCU

Kova burcu bireysel, özgürlükçü ve rasyoneldir. Kalbi çarparsa bile hemen “Bu ilişki bana uygun mu?” diye düşünmeye başlar. Kendini kaybetmez, duygusal değil entelektüel bağ kurar.

3. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için aşk, hayata katkı sunacak bir ortaklık gibidir. Onun için güven, sadakat ve hedef birlikteliği her şeyden önce gelir. Aşık olsa bile duygularını göstermekte acele etmez.

4. İKİZLER BURCU

İkizler burcu duygularını analiz etmekten yaşayamayanlardandır. “Bu bir heves mi, gerçek mi?” sorusuyla kendini durdurabilir. İlişkide entelektüel uyumu duygusal bağdan daha önce görür.