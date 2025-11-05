Aşkta ikinci şansa inanmayan 5 burç: Bu burçlar kırılan kalplerini aynı kişiye tekrardan açmıyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar duygularını derin yaşar ama kırıldıklarında duvarlarını örer, geri dönmeyi zayıflık olarak görürler. İlişkilerinde net, gururlu ve kararlı olan bu kişiler, “bitti” dedikten sonra gerçekten bitirir. Peki, kırılan kalplerini aynı kişiye tekrardan açmayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşkta ikinci şansa inanmayan 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu için aşk, derin bir bağ ve mutlak bir güven demektir. Bir kez ihanet ya da hayal kırıklığı yaşadıklarında, o kişiye yeniden güvenmeleri imkânsız hale gelir. Akrep, geçmişte kalmaz ama geçmişi unutmaz. Aşk onlar için ölümüne yaşanır; dolayısıyla ikinci bir şans, sadece yarayı yeniden kanatmaktır.

2. ASLAN BURCU

Aslan burcu ilişkilerinde kalpten sever, sadıktır ve sahiplenicidir. Fakat gururu zedelendiğinde geri adım atmaz. Bir ilişki bittiğinde Aslan, “ben elimden geleni yaptım” diyerek yollarını ayırır. Geri dönmek onun için değerini kaybetmektir. Onlar için aşk, güçlü durmayı gerektirir, affetmek bazen zayıflık gibi gelir.

3. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını dışa vurmasa da, bir ilişkiye başladığında içinde derin bir bağ kurar. Ancak hayal kırıklığı yaşadığında bu bağı zihinsel olarak keser. Bir Kova için bitmiş ilişki, tamamlanmış bir deneyimdir. Geri dönmek yerine yeni bir sayfa açmayı tercih eder. Onlar geçmişte takılı kalmaz, “neden?” demek yerine “şimdi ne yapabilirim?” diye sorar.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilişkilerinde analizci, dikkatli ve fedakârdır. Ancak bir hata gördüğünde bunu affetse bile unutamaz. İkinci şanslar ona göre değildir çünkü her şeyi mükemmellik arayışıyla değerlendirir. Bir kez “artık olmuyor” dediyse, geri dönmek ona mantıksız gelir.

5. YAY BURCU

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür ve geçmişe takılmaktan hoşlanmaz. Bir ilişkide sıkıldığında ya da duygusal olarak tükendiğinde geri dönmesi nadirdir. Onlar için aşk, keyifli bir keşif yolculuğudur; bir kere bittiğinde aynı yoldan geçmenin anlamı yoktur.