Aşkta sadece kendi kurallarını uygulayan 4 burç: Bu burçlar ilişkilerde sadece kendi sözleri geçsin istiyor...

Bazı burçlar vardır ki, ilişkilerde sıradan yöntemleri kabul etmez. Aşkta kendi kurallarını uygular, ritüellerini belirler ve partnerinin bu kurallara uymasını bekler. Onlar için aşk, kalıplara sığdırılamayacak kadar özeldir. Peki, ilişkilerde sadece kendi sözleri geçsin isteyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşkta sadece kendi kurallarını uygulayan 4 burç...

1. KO Ç BURCU

Koç burcu, ilişkilerde lider ruhunu ortaya koyar. Duygularını yoğun yaşar ve aşk hayatında kendi belirlediği ritüellere göre hareket eder. Partnerinin onun hızına ve temposuna ayak uydurması gerekir.

2. ASLAN BURCU

Aslan burcu, aşkı sahnede yaşamayı sever. İlişkide her şey onun istediği gibi olmalı, kendi egosu ve gururu her zaman ön plandadır. Aşk kuralları onun dünyasında, kendisine hayranlık ve saygı üzerine kuruludur.

3. YAY BURCU

Yay burcu, özgürlük aşkıyla bilinir. İlişkilerde kural koymak yerine kendi tarzını uygular ve partnerinin de bunu kabul etmesini ister. Bağımsızlığına müdahale edildiğinde huzursuz olur.

4. KOVA BURCU

Kova burcu, sıradan ilişki kalıplarını reddeder. Kendi mantığı ve felsefesi doğrultusunda aşkını yaşar. Partnerinin onun özgün kurallarına uyması, ilişkinin devamı için şarttır.