Asla sır tutamayan 3 burç: Onlara anlattıklarınız ertesi gün manşet olur...

İkili ilişkilerde güvenin en temel yapı taşı olan sır saklamak, ne yazık ki herkesin harcı değildir. İşte en derin sırlarınızı anlatmadan önce iki kez düşünmeniz gereken burçlar...

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen İkizler burçları için yeni bir bilgi edinmek ve onu başkalarına aktarmak adeta nefes almak kadar doğaldır. Asla kötü niyetli olmamalarına rağmen, sohbetin akışına kendilerini o kadar kaptırırlar ki; sizin en derin sırrınızı en alakasız bir ortamda masumane bir dedikodu malzemesi yaparken bulursunuz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Yaylar, içlerinden geçeni anında ve doğrudan söyleme huyuna sahiptir. Heyecanlı ve dürüst doğaları, o an neyin gizli kalması gerektiğini ayırt etmelerini zorlaştırdığı için, kalabalık bir ortamda "Aa onu sana söylememem mi gerekiyordu?" cümlesini onlardan çok sık duyarsınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Sosyal çevrelerinin aranılan yüzü olan Teraziler, sohbetleri canlandırmak ve insanlarla bağ kurmak için ellerindeki her türlü bilgiyi sosyalleşme aracı olarak kullanır. Bir sırrı saklamanın yarattığı o gergin ortamdan hiç hoşlanmadıkları için, duydukları ilginç bir detayı "Sadece güvendiğim birine söylüyorum" diyerek zincirleme bir şekilde herkese yayarlar.