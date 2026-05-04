Asla unutmayanlar: Hafızasıyla ürküten 3 burç!

Astroloji dünyasında bazı burçlarla tartışırken geçmişe dair bir konuyu inkar etmek, yapılabilecek en büyük hatadır. Onlar olayları sadece yaşamaz, adeta zihinlerinde HD kalitesinde kaydederler. İşte zihninden hiçbir şeyin silinmediği o 3 tehlikeli burç...

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler sadece duyduklarını değil, hissettiklerini ve satır aralarındaki o sessizliği de hafızalarına kazırlar. Onlara söylenen bir yalanı sezgileriyle anında yakalarlar ancak hemen yüzünüze vurmazlar. Doğru zamanı bekler ve o yalanı kendi silahınız olarak size doğrulturlar. Bir Akrep, ihaneti ve söylenen yalanı ölene dek unutmaz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Akreplerin sezgisel hafızasına karşılık Başakların hafızası tamamen analitiktir. Onlar detayların efendisidir. Bir olayın tarihini, saatini, o anki hava durumunu ve kimin ne tepki verdiğini bir veri tabanı gibi saklarlar. Bir hikayeyi iki farklı şekilde anlatırsanız, aradaki o ufacık tutarsızlığı anında cımbızla çeker ve tüm savunmanızı mantık çerçevesinde çürütürler.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Genelde duygusal ve naif bilinirler ancak Yengeçlerin "duygusal hafızası" inanılmaz derecede güçlüdür. Onlara ne söylediğinizi unutabilirler ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Yıllar önce kalplerini kırdığınız o ufak cümle, zihinlerinde dün söylenmiş gibi tazedir. Yengeçlerle geçmişi tartışmak, dipsiz bir kuyuya taş atmak gibidir.