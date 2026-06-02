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Asla zamanında orada olmayan 3 randevu düşmanı burç!

Asla zamanında orada olmayan 3 randevu düşmanı burç!

2.06.2026 23:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Asla zamanında orada olmayan 3 randevu düşmanı burç!

Zaman algısı tamamen kendine has olan ve kronik olarak her yere geç kalan 3 burç...

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Bazı burçlar kötü niyetli değillerdir, sizi sevmediklerinden de geç kalmazlar. Sadece onların dünyasındaki 5 dakika ile gerçek dünyadaki 5 dakika birbirini asla tutmaz. Arkadaş gruplarında artık herkes onların bu huyunu bildiği için, buluşma saatini onlara her zaman yarım saat erken söyler. İşte saatlerle arası hiç barışmayan o 3 burç

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Yaylar zamanı planlamaktan ve acele etmekten nefret ederler. Evden çıkmadan önce akıllarına anında yapacak başka bir iş, dinlenecek yeni bir şarkı gelir. "Aman ne olacak, canımız sağ olsun" diyerek ıslık çala çala hazırlanırlar. Sizi bekletirken bile getirecekleri neşeyle kendilerini saniyeler içinde affettirirler.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıkların dünyasında zaman kavramı neredeyse yoktur, onlar tamamen kendi hayal alemindeki akışta yaşarlar. Evde hazırlanırken bir kıyafete takılıp dakikalarca düşünebilir ya da aynanın karşısında şarkı söylerken saati tamamen unutabilirler. Onlar geç kaldıklarında gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardır.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizler tam evden çıkacakken telefonlarına bir bildirim gelir, ona bakarken başka bir odaya geçerler, derken makyaj masasında unuttukları bir şeyi ararken zaman uçup gider. Dikkatleri o kadar çabuk dağılır ki, evden tek bir hamlede çıkmayı hiçbir zaman başaramazlar.

İlgili Konular: #Astroloji #burç #Zaman geçirme

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