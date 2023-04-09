Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün enerjiniz çok yüksek sevgili aslanlar. Cesaret gerektiren konularda rahatlıkla girişim yapabilirsiniz. Ön planda olduğunuz, kendinizi özgüvenle bir şekilde ifade ettiğiniz bir gün. Eğitim ve ticari konularda şansınız açık.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan isimler
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- AKP'nin listesi belli oldu
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan