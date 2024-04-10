Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Nisan 2024 - 15:57

Güncelleme: 10 Nisan 2024 - 15:57

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Çevrenizden onay alma ihtiyacınız için gösterdiğiniz mücadele sizi bugün yorgun düşürebilir. Tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa tetiklenebilir. Sizi anlamayan insanları kendi haline bırakın. Kendinizden eminseniz kendinizi bu kadar yormayın.