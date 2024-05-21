Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mayıs 2024 - 16:56

Güncelleme: 21 Mayıs 2024 - 16:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün ay tutulmasının da enerjisiyle size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediklerinizin size verdiği zararı artık görebiliyorsunuz.. Yenilenmekten korkmayın, sıfırdan başlamak, hayatı temize çekmek çok iyi gelecek.