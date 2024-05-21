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Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Mayıs 2024 - 16:59

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Aile büyüklerinizle veya üstlerinizle gerginlikler yaşanabilir sevgili kovalar. Farklı fikirlere açık olmanız gerekiyor. Siz inatlaştıkça ilişkileri daha fazla zora sokuyorsunuz. Biraz esnek olmaya çalışın. Tavizsiz tavrınız bugün pek işe yaramayacak gibi görünüyor.


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