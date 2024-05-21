Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İş hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili ikizler. Hızlı karar almayın, düşünerek hareket edin. Fikirlerinizi herkese açmayın, herkese güvenmeyin. Evcil hayvanlarınız varsa bugün onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.
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