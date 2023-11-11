Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Pazar Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Kasım 2023 - 17:38

Güncelleme: 11 Kasım 2023 - 17:38

Aslan BURCU VE YÜKSELEN KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Abartılı istek ve harcamalarınıza bir sınır getirmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım atmayın. Ailevi konularda bazı anlaşmazlıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Sabırlı olun.



