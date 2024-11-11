Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Uzun zamandır yapmak isteyip yapamadığınız planlarınız varsa bugün yeni ay enerjisiyle harekete geçme cesaretini kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Cesaretinizi yeteneklerinizle birleştirdiğinizde başarı gelecek.
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