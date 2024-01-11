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Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Cuma Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Cuma Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Ocak 2024 - 16:13

Aslan burcu ve yükselen aslanlar:

Ailevi konulara çok fazla kafa yoruyorsunuz sevgili aslanlar. Huzurunuz kendi elinizde.  Ortada mücadele edeceğiniz önemli bir konu yok, gözünüzde büyütüyorsunuz. Bugün değersiz hissedebilirsiniz fakat bu sizin yanılgınız. Bakış açınız bir an önce değişmeli..



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