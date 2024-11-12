Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün uzun zamandır beklediğiniz onayı almanız mümkün. Yaratıcılığınız, özgüveniniz takdir edilesi.. Yeni başlangıçlar yapmak için gayet uygun bir gün. Pozitif ve enerjik hissediyorsunuz. Bugünü iyi değerlendirin.
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