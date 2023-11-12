Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Kendinizi göstermek, ön planda olmak, sevdikleriniz tarafından onaylanmak istiyorsunuz ama sonuçlar sizi pek tatmin etmiyor. Dış etkenlerle mücadele etmeyi bırakıp kendinizi geliştirmeye odaklandığınızda hak ettiğiniz yerde olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- Özel'in Anıtkabir ziyaretinde 'çelenk' krizi!
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- İYİ Parti'de 'ittifak' krizi
- 'HEDEP'le AK Parti arasında görüşme başladı'
- 'Sen mikrobun kendisisin'
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- Anıtkabir'de 'Andımız' müdahalesi!
- Kuyumcular en büyük kâr diyerek açıkladı
- 10 Kasım’da hakaretler savurmuştu