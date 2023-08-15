Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün dış görünüşle alakalı değişimler yapmak isteyebilirsiniz sevgili aslanlar. Kendinizi özgüvenle ortaya koyabileceğiniz bir gün. İlişkilerinizde isteklerinizi net ifadelerle dile getirmek ileride oluşabilecek sorunları engelleyecektir. Kaybetmekten korkmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- Bir tekel saldırısı daha!
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...
- Peker'den imalı paylaşım